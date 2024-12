Reprodução/Instagram Luciana Gimenez

Durante uma participação no Podcast da Serasa, Luciana Gimenez abriu o jogo sobre sua relação com o dinheiro e revelou ser bastante controlada com os gastos. A apresentadora explicou que, embora sua fatura do cartão de crédito possa alcançar cifras elevadas, isso só acontece em meses de viagens internacionais.

Questionada se o valor médio de sua fatura gira em torno de R$ 10 mil, Luciana respondeu que “depende”. “Se for mês de viagem, dá mais, mas tem mês que vai dar menos. Porque se estou parada, sem fazer nada... Não sou ‘gastona’. [Mas] tem meses em que não faço muita coisa”, disse.





Ela destacou que, enquanto está no Brasil, seus gastos são reduzidos, limitando-se a jantares e compras ocasionais. Já quando viaja para o exterior, especialmente para os Estados Unidos, as despesas aumentam significativamente.

“Tem vezes que passo um mês em Nova York e pode acontecer [da fatura] chegar a US$ 10 mil (cerca de R$ 60 mil). Mas quando estou aqui [no Brasil], trabalhando direto, não sou muito de ir ao shopping. Vai gastar com o quê?”, explicou.