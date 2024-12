Reprodução/Instagram Luciana Gimenez

O dilema de pagar, dividir ou deixar a conta de um encontro para um parceiro já colocou celebridades como o ator Caio Castro, de 35 anos, em uma saia justa. Dessa vez, a apresentadora Luciana Gimenez, de 55 anos, resolveu opinar sobre o assunto e surpreendeu os espectadores.







Durante participação no podcast "Serasa Ensina", a comunicadora contou que até pode pagar a conta quando está em um encontro com outro homem. No entanto, a ex de Mick Jagger explicou que existe uma condição para que ela decida arcar com os custos nessas ocasiões.





"Se eu namorar alguém que não tenha dinheiro, não me importo de pagar, faço a programação adequada", pontuou. "Se a pessoa pode te levar num lugar mais simples, porque eu também não ligo [de ir], deixo ele pagar uma vez para se sentir melhor. Eu não me importo. Vamos ao cinema, compra a pipoca, que é cara", acrescentou.





Em tom humorado, a apresentadora ainda comentou que não se importa de deixar o parceiro pagar, caso ele tenha condições financeiras, principalmente pelos outros custos de beleza que ela tem. "Ele paga porque já paguei maquiador, cabeleireiro, a roupa, o colágeno. Ele tem que pagar e ainda abrir a porta do carro", brincou.