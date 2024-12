Reprodução/Instagram Luciana Gimenez

Luciana Gimenez chamou atenção ao compartilhar uma prática educativa que adota nas viagens com o filho mais novo. Durante um bate-papo no canal do Serasa no Youtube, a apresentadora explicou que, embora possa viajar de classe executiva, prefere que o filho, Lorenzo , experimente a classe econômica em algumas ocasiões.

“Não é castigo, é aprendizado. As passagens de classe executiva não são baratas, e a criança precisa entender o valor das coisas. Ele já viajou de executiva, mas é importante aprender a se adaptar a diferentes situações”, justificou Luciana. A decisão, segundo ela, é uma forma de ensinar responsabilidade e resiliência, além de destacar que conforto é uma conquista que deve ser valorizada.

A atitude da apresentadora foi elogiada por muitos seguidores, que enxergaram na prática uma lição importante sobre educação e humildade. Luciana destacou que busca criar os filhos com valores sólidos, equilibrando as facilidades que a condição financeira oferece com noções de esforço e gratidão.