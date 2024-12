Reprodução/Instagram Luciana Gimenez

Luciana Gimenez deixou os seguidores em polvorosa nesta sexta-feira (6) ao compartilhar um registro antigo de uma viagem à Grécia. Na imagem, a apresentadora aparece renovando o bronzeado de forma inusitada: sem calcinha, cobrindo as partes íntimas com um grande chapéu de palha, e com apenas um adesivo nos seios. "Grécia, que saudades de você", escreveu na legenda.

Além de relembrar o momento, Luciana também vem compartilhando a rotina de mudanças no estilo de vida. Recentemente, revelou que voltou a praticar exercícios físicos em casa após perceber um ganho de peso de 5 quilos desde as férias na Europa.





"Acordei e estou aqui na minha bike na sala. Apesar de ninguém notar, engordei 5 quilos desde que voltei. Resolvi fazer dieta antes das festas de fim de ano, porque, se emendar tudo, vou voltar bem fora do meu peso", contou.

A apresentadora, que mede 1,82 metro, explicou que o peso extra está começando a impactar sua rotina. "Minhas roupas não estão cabendo. Como sou alta, distribui bem, mas isso não significa que eu não tenha ganhado. Ontem, tentei colocar uma calça minha e ela não coube", confessou.

Reprodução/Instagram Luciana Gimenez