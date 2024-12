Fotos: Leandro Almeida/Reprodução: Instagram Vanusa e Aretha Marcos

Aretha Marcos, filha da cantora Vanusa, usou as redes sociais nesta segunda-feira (16) para falar a respeito do trabalho como faixineira em um restaurante de São Paulo . A também cantora recordou o serviço e disse que tem desejos em focar na sua arte .

"Minha vida já tomou outro rumo. Amigos muito queridos que viram eu anunciar que estava trabalhando em um restaurante estão me trazendo novas oportunidades", contou ela. "Eu vou ter que me dedicar muito para aproveitar", acrescentou.

"Quando a gente vai à luta, uma nova oportunidade surge. Com isso, tenho como me dedicar à minha arte e trabalhar com aquilo que eu amo [...] Quero dizer para todo mundo ter força e não desistir nunca", comemorou a filha da artista.

Nos comentários, os seguidores de Aretha se dividiram. "Garota, você canta bem, não desmerecendo a faxina, todo trabalho é digno, mas seu lugar é no palco!", opinou um internauta. "Mesmo assim nao saia desse emprego, nao troque o certo pelo duvidoso ... Dá pra organizar os dois", comentou um segundo. Ela, então, o respondeu: "Não dá para fazer os dois [focar na carreira artística e trabalhar no restaurante]. Mas tudo já deu certo. Obrigada pelo carinho".

Ela não deu detalhes sobre o novo emprego, no entanto, tudo indica que seria na área artística.

Assista ao vídeo na íntegra: