Reprodução/Instagram Nivea Stelmann

Nivea Stelmann revisitou um capítulo que considera o mais difícil de sua vida pessoal: seu breve relacionamento com Elano, ex-jogador da Seleção Brasileira e atual treinador. A atriz, que possui 50 anos e mais de 30 de carreira, não hesitou em afirmar durante uma conversa franca durante o podcast Cara a Tapa, que gostaria de apagar esse episódio de sua história.

"Nosso término foi muito destrutivo para os dois, uma história muito ruim. Se tem algo que me arrependo, que foi meu maior erro, é essa minha história com ele. Eu queria que não tivesse acontecido", desabafou Nivea.





O romance entre Nivea e Elano começou após a Copa do Mundo de 2010, quando o jogador ainda era casado. "Ele pegou meu telefone, mas ainda era casado. Só que todo mundo ficou sabendo da gente em fevereiro, quando ele já estava divorciado. Isso é bom que as pessoas saibam. Ele chegou a se divorciar no papel, isso aconteceu", ressaltou a atriz, que fez questão de esclarecer o envolvimento.

O namoro ganhou os holofotes ao público quando os dois apareceram de mãos dadas em um camarote no Carnaval de 2011. Nivea revelou que o relacionamento parecia promissor, com planos de morar juntos em Santos. No entanto, ela conta que Elano rompeu de forma abrupta, sem qualquer explicação.

"Ele foi covarde para usar uma palavra mais bonitinha, não foi homem. Eu estava apaixonada, mas ele quis voltar para a mulher. Tudo bem, digno e honesto, mas não precisava ter sumido da minha vida. Fiquei como p. na história, mas não sou essa mulher", afirmou Nivea.