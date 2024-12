Foto: Reprodução / YouTube Surpresa! Phil Collins toca bateria novamente após 17 Anos





A palavra "hitmaker" cabe completamente a ele. O lendário cantor e compositor britânico Phil Collins foi um dos grandes nomes do pop e do rock , seja em sua bem sucedida carreira solo , seja como vocalista da banda de rock progressivo Genesis .

Ao longo de sua trajetória na indústria musical, Phil Collins lançou muitos sucessos solo, principalmente nos anos 1980 e 1990 , emplacando hits atrás de hits nas rádios naquela época como In The Air Tonight, Sussudio, Take Me Home, Against All Odds, One More Night, Do You Remember?, Another Day In Paradise, I Wish It Would Rain Down, Everyday, Both Sides Of Story , só para citar alguns.





A lista é imensa.

Sua carreira de baterista chegou ao fim depois que ele enfrentou uma lesão em 2007. Naquela época, ele estava em turnê com o Genesis e já era bem difícil lidar com o problema durante a série de shows na Europa e EUA .

Nic Collins , filho do cantor, assumiu as baquetas na última turnê do Genesis e chegou a dizer que seu pai havia "definitivamente se aposentado".

Mas um registro em vídeo que foi disponibilizado nas redes sociais na última semana foi emocionante para milhões de fãs de Phil Collins : o célebre artista de 73 anos surgiu sentado em uma bateria, pela primeira vez, pelo menos desde 2007.

As imagens em questão fazem parte do novo documentário Phil Collins: Drummer First , que será lançado nesta quarta-feira (18) pelo site Drummer . No trailer, o cantor é visto se movimentando com uma bengala e atrás de uma bateria.

"Se eu acordar um dia e conseguir segurar um par de baquetas novamente, vou tentar", disse Phil Collins no vídeo. "Sinto como se tivesse usado todas as minhas milhas aéreas".

E complementa: "É tão estranho segurar um par".

Em outro momento, Phil Collins faz uma reflexão sobre seu trabalho em sua carreira como músico: "Eu não sou um cantor que toca um pouco de bateria. Eu sou mais um baterista que canta um pouco".

No trailer há depoimentos inéditos de dois grandes bateristas do rock: Chad Smith , do Red Hot Chili Peppers e Mike Portnoy , do Dream Theater .

Confira: