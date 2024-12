Reprodução/Instagram Viih Tube, Eliezer, Ravi e Lua

Ravi, filho mais novo dos influenciadores e ex-BBBs Viih Tube, de 24, e Eliezer, de 34, recebeu alta hospitalar neste sábado (14). O bebê de 1 mês estava internado desde o dia 25 de novembro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, conforme boletim médico emitido pelo hospital.

"O Hospital Israelita Albert Einstein informa que o filho de Vitória di Felice Moraes e Eliezer do Carmo recebeu alta neste sábado, 14 de dezembro. O paciente deu entrada com quadro de enterocolite no último dia 25 de novembro", diz o boletim.

Conforme o boletim médico emitido pelo hospital, o bebê deu entrada com quadro de enterocolite, uma inflamação intestinal que causa sintomas como dor de barriga, vômitos, perda do apetite, febre, inchaço e diarréia.

Nas redes sociais, o pai comemorou a alta. "Estamos indo pra casa! Deus nos deu a vitória! Amém! Obrigada todo mundo que orou pelo nosso pequeno!", celebrou ele, mostrando a esposa e o filho.

Ravi é o segundo filho de Viih Tube, que também é mãe de Lua, de 1 ano, ambos frutos de sua relação com o ex-BBB Eliezer.

