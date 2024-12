Reprodução/Instagram Viih Tube se emociona após alta de Ravi





A influenciadora e ex-BBB Viih Tube, de 24 anos, se emocionou após o seu filho caçula, Ravi, de apenas 1 mês, receber alta do hospital neste sábado (14). O pequeno estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 25 de novembro, quando deu entrada na unidade com quadro de enterocolite.

“Eu tô com um alívio tão grande, agora é continuar o tratamento em casa”, escreveu Viih nos stories do Instagram. No vídeo, a influenciadora não conseguiu conter a emoção e foi às lágrimas ao mostrar Ravi no carro.

“E aí, papai? Tá feliz?”, perguntou ela ao mostrar seu marido, o ex-BBB Eliezer, de 34 anos, sentado no banco da frente.

Veja o vídeo

A Viih Tube emocionada e chorando de alívio, indo pra casa com o Ravi. Ela sem conseguir falar muito, só olhando pro filho e com o sentimento de gratidão! É lindo de ver a mulher e mãe que ela se tornou 🥺 pic.twitter.com/feDiDofVTT — FUTRICAS (@futricasefofoca) December 14, 2024





Mais cedo, Eliezer também celebrou a alta do filho. "Estamos indo pra casa! Deus nos deu a vitória! Amém! Obrigada todo mundo que orou pelo nosso pequeno!", agradeceu Eli, mostrando a esposa, Viih Tube, e o filho, em um vídeo gravado nos seus stories do Instagram.

Boletim médico



"O Hospital Israelita Albert Einstein informa que o filho de Vitória di Felice Moraes e Eliezer do Carmo recebeu alta neste sábado, 14 de dezembro. O paciente deu entrada com quadro de enterocolite no último dia 25 de novembro", diz a nota do hospital.

Conforme o boletim médico emitido pelo hospital, o bebê deu entrada com quadro de enterocolite, uma inflamação intestinal que causa sintomas como dor de barriga, vômitos, perda do apetite, febre, inchaço e diarréia.