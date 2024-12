Reprodução/Instagram Viih Tube, Eliezer e Ravi





Eliezer, marido de Viih Tube, de 34 anos, gravou um vídeo neste sábado (14) para comemorar a alta hospitalar do filho, Ravi, de 1 mês. O ex-BBB aproveitou e agradeceu as orações destinadas ao caçula. O bebê estava internado desde o dia 25 de novembro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

"Estamos indo pra casa! Deus nos deu a vitória! Amém! Obrigada todo mundo que orou pelo nosso pequeno!", celebrou Eli, mostrando a esposa, Viih Tube, e o filho, em um vídeo gravado nos seus stories do Instagram.



Em seguida, o ex-BBB expressou a felicidade. "Vamos embora? Vai na cadeirinha com a mamãe. A gente está indo embora, finalmente. Graças a Deus. Vai chorar não, mamãe, é felicidade. Olha o príncipe pleno. Deixa eu pegar o documento da alta. Muito obrigada a todo mundo que orou. Deus deu para a gente a vitória. Estamos indo para casa. Tá dormindo já [o bebê]".

Boletim médico

"O Hospital Israelita Albert Einstein informa que o filho de Vitória di Felice Moraes e Eliezer do Carmo recebeu alta neste sábado, 14 de dezembro. O paciente deu entrada com quadro de enterocolite no último dia 25 de novembro", diz a nota do hospital.

Conforme o boletim médico emitido pelo hospital, o bebê deu entrada com quadro de enterocolite, uma inflamação intestinal que causa sintomas como dor de barriga, vômitos, perda do apetite, febre, inchaço e diarréia.