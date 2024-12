Reprodução Instagram - 14.12.2024 Joy Beune em fotos publicadas no Instagram

Joy Beune se tornou assunto das redes sociais, mas não por conta de nenhuma nova conquista esportiva. O motivo? A patinadora de velocidade holandesa posou nua para a Playboy neste mês e fez com que a edição quebrasse recorde de vendas logo no primeiro dia de estreia nas bancas.





Segundo o "UOL", a edição com Joy vendeu 10 vezes mais exemplares do que outras impressões no primeiro dia disponível nas bancas. A empresa, inclusive, precisou pedir outra tiragem devido ao imenso sucesso da publicação impressa entre os fãs da atleta.





Em entrevista ao "AD", o editor-chefe da versão holandesa da Playboy, Niek Stolker, contou que a procura nunca tinha sido tão alta a ponto de fazer com que a empresa solicitasse novas impressões. "Nos 11 anos em que a Pijper Media publica a nossa revista, isso nunca tinha acontecido", revelou. "Os livros são reimpressos, mas isso normalmente não acontece com as revistas”, argumentou ele.





A patinadora ainda comentou qual foi a reação dos pais ao saberem que ela posaria pelada para uma revista de conteúdo adulto. "Eu não esperava que tantas fossem vendidas. Ela [mãe] sentou-se com as mãos sobre os olhos por cerca de um minuto e disse: 'Ah, não'. Meu pai achou engraçado e disse brincando: 'Bom, então vamos pular a edição de dezembro'.", revelou ela ao jornal "De Telegraaf", da Holanda.

