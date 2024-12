Reprodução Gracyanne Barbosa revela imposição da Playboy para posar nua: 'Foi o acordo'

Gracyanne Barbosa, de 41 anos, revelou que todas as fotos feitas para a capa da Playboy de fevereiro de 2007 foram editadas para apagar sua musculatura. A dançarina contou que o pedido para suavizar os músculos foi uma imposição da revista, que seguia as exigências do padrão de beleza da época.

Durante participação no Podshape, apresentado por Juju Salimeni e Diogo Basaglia, Gracyanne explicou os bastidores do ensaio. “Na época, era muito legal fazer a Playboy, a Sexy, e eu não tinha feito. Sempre vinha: ‘A gente quer fazer com ela, mas ela precisa ter menos músculo. A barriga não pode estar definida’”, disse. Ela destacou que o resultado final da revista não mostrava sua verdadeira forma física: “A minha revista é toda de Photoshop. Não tem um músculo”.

Questionada por Juju Salimeni sobre a edição, Gracyanne detalhou: “A minha barriga é lisinha, não tem nada. Esse foi o acordo. Eu já estava muito acostumada. Meu empresário, na época, falava: ‘Se você quiser continuar trabalhando, ter um futuro e ganhar dinheiro, você tem que mudar. Não pode mais fazer musculação’”.

Além do episódio com a revista, Gracyanne relembrou o início difícil de sua trajetória no Rio de Janeiro, quando enfrentou desafios financeiros. “Fui para o Rio com 200 reais e uma mochila com cinco peças de roupa. Talvez eu me emocione um pouco. Acho que tudo que eu passei me transformou na mulher que eu sou. É um assunto que eu não gosto de falar porque tem momentos que realmente foram muito difíceis. Eu passei fome. Eu dormi na rua”, completou.