Reprodução Instagram/ YouTube Filha de Ricardo Boechat conseguiu passar na faculdade com apenas 16 anos

Veruska Boechat, viúva de Ricardo Boechat, não conseguiu conter a emoção após uma conquista inusitada da filha. Com apenas 16 anos, Catarina Boechat foi aprovada em uma faculdade. A mãe da estudante revelou a novidade aos internautas na madrugada deste sábado (14), mas descobriu que a filha passou na última sexta-feira (13).





Por meio do Instagram, Veruska exaltou a conquista da filha e destacou que tinha os "mesmos interesses que o pai". A matriarca não revelou qual o curso escolhido pela herdeira, mas internautas especulam que ela tenha sido aprovada em jornalismo ou em outro curso de comunicação social.





"Nossa caçulinha passou na faculdade que ela mais queria na vida. Ela é a cara da mãe com os mesmos interesses do pai. Idênticos. Iguais. Segunda filha aprovada na universidade aos 16 anos de idade", começou ela, afirmando que embora a filha se pareça com ela fisicamente, tem gostos parecidos com o do pai.





Ela ainda destacou que o número 13, dia em que a filha descobriu a aprovação, era especial para Ricardo. "Que sexta-feira 13 maravilhosa! Meu marido amava o número 13, nasceu num dia 13. Obrigada, Deus! Estou explodindo de felicidade. Te amo, Catarina. Vocês são o melhor presente que a vida e seu pai me deram", acrescentou Veruska.





Relembre episódio fatídico

A mãe de Valentina e Catarina perdeu o marido em 2019. Ricardo Boechat morreu em fevereiro daquele ano, após o helicóptero que o transportava sofrer uma queda. À época, um relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da FAB, atestou que uma série de falhas de manutenção ocasionaram a tragédia. O jornalista também era pai de Beatriz, Rafael, Paula, Patrícia, frutos da antiga relação com Claudia Costa.