Reprodução Instagram - 13.12.2024 Lene Sensitiva diz que Maíra Cardi e Thiago Nigro vão se separar

Conhecida no meio artístico por se autointitular como vidente, Lene Sensitiva polemizou ao afirmar que o casamento de duas figuras conhecidíssimas nas redes sociais chegaria ao fim. A dupla que romperia o matrimônio, de acordo com ela, seria o casal de influenciadores formado por Maíra Cardi e Thiago Nigro, que estão à espera do primeiro filho fruto da relação.





Segundo Lene, o término ainda se daria de uma forma bem polêmica. As declarações foram dadas por ela durante entrevista ao programa "Chupim", da "Metropolitana". "Vai ser uma separação tão bombástica que vocês não têm noção", disse ela.





"Ela [Maíra Cardi] não perdoa certas coisas. Vai ser uma separação bem polêmica. Eu tenho pena do coitado [Thiago Nigro]. Pena eu estou falando entre aspas pelo que ela fez aquela vez com o Arthur Aguiar, vai ser daquele jeito", afirmou Lene durante participação na atração.

Assista:





Bebê e nova mansão

Casados desde dezembro de 2023, Maíra Cardi e Thiago Nigro estão à espera do primeiro filho fruto da relação. Na última quinta-feira (13), o casal contou aos fãs que decidiu comprar uma nova mansão agora que a família aumentou. O imóvel era de Neymar Jr., segundo a ex-BBB Maíra.