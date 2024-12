Reprodução/Instagram Rita Cadillac

Rita Cadillac , aos 70 anos, abriu o coração em uma entrevista recente e compartilhou um capítulo difícil da maternidade. Mãe de Carlos César Coutinho , atualmente com 53 anos, a dançarina e ex-assistente de palco de Chacrinha revelou as dificuldades que enfrentou no início da criação do filho.

Em entrevista ao podcast Lisa, Leve e Solta , Rita detalhou um episódio dramático, onde se viu obrigada a "raptar" o próprio filho do pai dele. A situação ocorreu quando ela, ainda jovem, foi morar nos Estados Unidos em busca de trabalho e deixou o filho pequeno com a família paterna. Ao retornar ao Brasil, ela se deparou com a recusa da família em devolver Carlos César.





"Eu voltei e só consegui pegar ele porque eu raptei ele, que estava com a família do pai e ele não queria me dar", contou a ex-chacrete, revelando a medida extrema que tomou para ter o filho de volta. Rita explicou que contou com a ajuda de um famoso bicheiro e ex-presidente da escola de samba Portela, que ofereceu apoio em um momento crucial.

"Agradeço a ele porque eu não tinha dinheiro suficiente para alugar um apartamento bom e ele me ajudou muito", disse Rita, lembrando da ajuda financeira e do respaldo que recebeu para recomeçar sua vida com o filho.