Reprodução/Instagram Rita Cadillac

Rita Cadillac , ícone da TV e do entretenimento brasileiro, fez revelações surpreendentes em uma entrevista ao podcast de Aldine Müller no YouTube. Durante a conversa, a ex-chacrete compartilhou detalhes sobre seus relacionamentos com algumas das personalidades mais conhecidas do país, deixando os fãs intrigados e curiosos.

Entre os nomes mencionados, Rita revelou ter vivido um breve affair com Pelé, considerado o maior jogador de futebol de todos os tempos. Segundo ela, o relacionamento foi um momento pontual: "Foi só um final de semana", contou.





Outro romance inesperado foi com Gonzaguinha, lendário cantor e compositor da MPB. Rita não deu muitos detalhes, mas a menção ao envolvimento com o artista já foi suficiente para causar alvoroço entre os fãs de ambos.

Além disso, Rita mencionou Wagner Montes, apresentador e político que também marcou época na televisão brasileira. Apesar da revelação, ela não especificou o período ou os detalhes do relacionamento com Montes. O episódio completo está disponível no canal Aldine Müller Podcast, no YouTube.