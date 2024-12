Reprodução/Instagram Rita Cadillac

A ex-dançarina e ícone dos anos 1980, Rita Cadillac revelou detalhes da relação com o ator Edson Celulari , durante uma entrevista ao canal de Lisa Gomes no YouTube. Ela abordou, entre outros assuntos, os rumores de um suposto affair com o ator, que surgiram na época em que ambos atuaram no filme Asa Branca: Um Sonho Brasileiro (1981).

Quando questionada sobre um possível romance com Edson Celulari durante as gravações do filme, Rita foi categórica em negar. Ela explicou que, na época, Celulari estava apenas começando a carreira e que a relação com ele sempre foi profissional.

“Ele era menininho, foi o primeiro filme dele. Eu sei separar as coisas. Vi o Edson começar”, esclareceu a ex-dançarina, colocando fim às especulações. Edson Celulari seguiu construindo uma carreira de sucesso como ator, consolidando-se como um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira.