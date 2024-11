Instagram Luciana Gimenez em novo registro no Instagram

A apresentadora Luciana Gimenez , de 55 anos, deixou os seus seguidores polvorosos com um look ousado que escolheu para curtir a noite da última terça-feira (19).



A comunicadora optou por um vestido transparente, que deixou pouco para a imaginação dos seguidores. Luciana estava preparada para ir a um restaurante japonês na zona sul de São Paulo.

Nos Stories do Instagram, a musa mostrou detalhes do vestido escolhido: um midi preto de renda. Sem poupar a sensualidade, ela exibiu o corpão de calcinha e sutiã preto à mostra.

Segredo do corpão aos 55 anos

A apresentadora de 55 anos surpreendeu seus seguidores após exibir o corpão nas redes sociais nesta terça-feira (19).

A comunicadora não escondeu como está sua barriga chapada após um treino na academia e compartilhou no Instagram quais os cuidados que toma com a saúde para manter a boa forma.

No vídeo compartilhado em seu Instagram, Luciana afirma: "Todo mundo me pergunta o que eu faço para ficar com o corpo em cima... eu faço tudo! Faço academia, como direito, faço tratamento, eu espeto com agulha… faço tudo!"