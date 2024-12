Reprodução: Instagram Wanessa Camargo



Wanessa Camargo revelou, em uma entrevista exclusiva à Quem , que descobriu estar lidando com ansiedade durante uma investigação sobre apneia – pausas na respiração durante o sono.

A cantora contou que buscou ajuda médica após perceber que acordava frequentemente sem conseguir respirar. Inicialmente, achou que o problema estava relacionado à apneia do sono, devido às pausas que experienciava. No entanto, os exames mostraram que não havia nenhum distúrbio respiratório e que sua dificuldade estava, na verdade, ligada à saúde mental.

“Quando fui pesquisar os sintomas, percebi que muitos passaram pelo mesmo. Achei que fosse apneia porque parava de respirar, o que me deixava com uma sensação horrível. Não conseguia dormir, e só conseguia pegar no sono por volta das 7h da manhã”, relembra.

“Com o exame de polissonografia, descobri que o meu sono era saudável e que as pausas respiratórias eram causadas pela ansiedade. Isso acendeu um alerta e me fez entender que precisava cuidar melhor da minha saúde mental”, acrescenta.

Como parte dos cuidados, Wanessa revela que focou em ajustar sua alimentação e cuidar de seu lado espiritual: “No meu caso, tive que trabalhar o gerenciamento do estresse, além de melhorar a alimentação e confiar mais em mim mesma… Isso me despertou um lado espiritual. Já estou melhorando bastante e conseguindo dormir bem”, conta.