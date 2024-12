Instagram/@hariany Hariany Almeida mostra abdômen definido em ensaio de moda fitness





A ex-BBB Hariany Almeida compartilhou em suas redes sociais, nesta quinta-feira (12), fotos que destacam seu abdômen definido durante um ensaio de moda fitness para o lançamento de sua nova marca.

O lançamento da WEMOOD , sua nova marca de roupas fitness, também ocorreu nesta quinta-feira (12). Nas imagens, Hari exibiu seu corpo definido, fruto de meses de dedicação aos treinos funcionais e uma alimentação regrada.

“Essa marca sempre foi meu grande sonho. Amo moda, e no último ano, viajei por diversos países da Europa para me aprofundar ainda mais nesse universo. Com a minha irmã Raiany Ariell, decidimos que estávamos prontas para lançar a WEMOOD. Quero que a marca reflita totalmente a minha essência, com peças coringas que uso no meu dia a dia. Tudo dando certo, minha irmã também retorna ao Brasil para estar mais perto de mim” , revelou Hariany.





“Nossa proposta é empoderar, sem abrir mão do conforto. Nossas peças seguem a tendência athleisure, unindo estilo e praticidade. Queremos que nossos clientes se sintam confiantes e confortáveis, seja no escritório ou na academia”, completou a ex-BBB.

Hariany vem exibindo seu abdômen sarado desde que adotou um estilo de vida saudável, focado em exercícios e alimentação balanceada.

Em entrevista ao Gshow, ela explicou: “Mudei meus hábitos, passei a me alimentar melhor e meus treinos são mais funcionais. Não estou me consultando com médicos, então não sei exatamente quantos quilos perdi, mas o que realmente mudou foi o percentual de gordura corporal e a massa muscular, por isso a diferença tão visível”.