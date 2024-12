Reprodução/Instagram Viviane Araújo

Viviane Araújo revelou que já utilizou anabolizantes na rotina. A atriz compartilhou a experiência ao comentar sobre o enredo da novela Volta por Cima (Globo), onde interpreta Rosana. Nos próximos capítulos, a trama abordará o uso dessas substâncias, quando a personagem descobrirá que seu filho, Nando (João Gabriel D'Aleluia), está recorrendo ao uso do produto, conforme contou ao jornal Extra.

"Eu já usei anabolizante, mas não como o Nando. Foi tranquilo para mim porque tive um acompanhamento médico. Foi ok, gostei e pronto. Mas isso não quer dizer que se foi bom para mim pode também ser para o outro", declarou a atriz, ressaltando a importância de ter realizado o procedimento de forma segura.





Atualmente, Viviane afirma que não utiliza mais recursos como esses para melhorar seu desempenho físico. "Não uso mais, só treino mesmo. Estou gostando do meu corpo atualmente, torneado. Eu me sinto mais fina e não tão grandona", explicou.

A atriz também destacou a relevância de Volta por Cima em trazer esse tema para discussão no horário nobre. "É muito importante abordar esse tema na novela, já que as pessoas usam anabolizante de forma muito indiscriminada, sem saber as consequências, se pode causar algum problema", afirmou Viviane.