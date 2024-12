Reprodução: Instagram Viviane Araújo

Viviane Araújo trouxe um treino de Carnaval para os internautas. Neste sábado (07), a personal trainer da artista preparou uma série de passos para colocar o bumbum na nuca e aproveitar as festas.



Com a ex-reality como exemplo, a profissional deu dicas dos três principais exercícios realizados pela atriz: abdução na polia com tronco inclinado, extensão de quadril com caneleira e RDL.

Nos comentários da publicação, os usuários enalteceram o vídeo. "Meu sonho envelhecer igual essa mulher. Maravilhosa! A pele não engana que está envelhecendo, mas está melhor que eu que sou mais nova", afirmou uma seguidora.

"Pelo menos, ela [Viviane Araújo] está sem filtro. A maioria usa filtro e esconde", teorizou uma segunda. "Objetivo é chegar nessa idade intacta assim", aclamou um terceiro. "Ela sempre foi linda e agora ficou mais", acrescentou um quarto.

Assista ao vídeo: