A série documental " Belo: Perto Demais da Luz" , que conta a história do cantor de pagode Belo , está disponível no Globoplay e já está gerando burburinhos devido algumas escolhas na hora de contar essa biografia.



A produção, que é uma parceria com AfroReggae Audiovisual, visa narrar a trajetória no campo profissional e pessoal do cantor, prometendo tocar em assuntos delicados da vida do artista, como sua prisão e términos por supostas traições. Entretanto, uma das principais figuras personalidades ligadas a esse lado da vida do artista não está presente no documentário: a ex-noiva Viviane Araújo.

A série documental conta com a presença da mais recente ex do cantor, Gracyanne Barbosa, que aprofunda em relatos sobre a relação que tinha com Belo. Os produtores afirmam que era um desejo que Viviane também desse um depoimento o material, mas a musa não topou.

Em entrevista ao Gshow , o diretor artístico Jorge Espírito Santo explica: "A recusa da Vivi foi uma coisa muito pessoal dela. Inclusive, eu e o José Junior, que é o produtor e criador da série, fomos pessoalmente conversar com ela. Explicamos o que seria a série, o que a gente iria tratar, que muita gente fala dela na série e que seria interessante ter o ponto de vista dela também. E ela teve a opção de não querer falar, e a gente entendeu isso. Está tudo certo, segue o baile".

Gustavo Gomes, diretor do documentário, explica: "O Belo e a Viviane foram um casal 20 do pagode. Eles tiveram um significado muito grande para uma cena que sofreu muito preconceito durante muito tempo. Eles foram, realmente, o casal perfeito durante muito tempo. Eu dou toda a razão para ela, ela que sabe da vida dela. Ela negou participar, a gente gostaria que ela participasse, mas ela tem todo o direito de escolher o caminho que ela quiser. E eu acho que, no final das contas, o silêncio dela diz muito. E acho que fica bom assim".

Belo também comentou a ausência da ex-noiva no documentário: "Acho que Viviane deveria participar, mas aí é outra história. Ela não quis, é um direito dela, respeito". O casal ficou junto por nove anos e terminou após boatos de traição.