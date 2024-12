Reprodução: Instagram Selena Gomez revelou noivado na madrugada desta quinta-feira (12)

Selena Gomez está noiva ! Na madrugada desta quinta-feira (12), a cantora anunciou o noivado com Benny Blanco , produtor musical. "Para sempre começa agora", escreveu ela na legenda da publicação em que aparece com o anel que recebeu do amado.



Nos comentários, diversas celebridades celebraram a notícia. "Sim, eu serei a menina das flores", comentou Taylor Swift, que é amiga próxima da artista. "Parabéns, querida!", aclamou Jennifer Aniston. "Ah, sim, sim, sim! Melhor notícia do mundo! Não poderia estar mais feliz por vocês dois", expressou Lily Collins.

"Espera aí", se chocou Cardi B. "Parabéns! Tão feliz por vocês dois", disse Nina Dobrev. "Parabéns, lindeza!", desejou Suki Waterhouse. Em um dos registros, a performer aparece ao lado de Benny após a surpresa feita por ele.

Em dezembro de 2023, Selena Gomez confirmou a relação com o compositor e explicou que eles já estavam se envolvendo há uns meses. Os dois já fizeram uma parceria musical juntos: I Can't Get Enough , de 2019. A faixa também conta com a participação dos cantores Tainy e J Balvin.