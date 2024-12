Reprodução/PlayPlus Flor Fernandez afirma que a jornalista ganhava R$ 200 mil por mês

A apresentadora e jornalista Raquel Sheherazade se revoltou com a ex-colega de emissora Flor Fernandes, que está na "A Fazenda", após especulações sobre o quanto ela recebia quando trabalhava no SBT. Nas redes sociais nesta quinta-feira (12), a loira desmentiu a peoa, que havia dito que Raquel recebia R$ 200 mil por mês na emissora da família Abravanel.



A jornalista compartilhou no perfil do X, antigo Twitter, um vídeo em que Flor afirma aos aliados que se sente privilegiada por estar no reality show rural da Record. Na fala, ela cita a ex-colega de trabalho, que chegou a participar da atração em 2023, mas foi desclassificada após uma agressão. 7

"Lembrei de quando a Sheherazade falou: 'Eu não ganhava bem'. E ela ganhava R$ 200 mil por mês. Quem ganhava mal era eu, fia", afirma Flor. Ela continua: "A gente que trabalhava com ele [Silvio Santos] nunca ganhava muito bem, porque ele falava que a gente tinha que buscar fora e batalhar. Eu até guardei, mas acontece".

Entretanto, Raquel não gostou de ter seu nome envolvido na conversa. "Além de falsa, é mentirosa também. Valei-me! Larga o meu anjo, minha senhora! Essa é aquela dona acusada por outros participantes de racismo e preconceito religioso, né? Tá explicado".

"A dançarina Flor Fernandez mente compulsivamente, e, mais uma vez, quando fala que eu teria comentado com ela sobre o valor do meu salário em outra emissora. Jamais falei sobre valores recebidos, pois além de achar indiscreto e inoportuno, como parte, sou proibida de revelar qualquer informação contratual", afirma.

Raquel então conclui: "Além do que, jamais travei qualquer conversa, formal ou informalmente, com tal senhora, que nunca fez parte do meu círculo de relações".