O grupo Globo respondeu às acusações de assédio moral contra Tatá Werneck, feitas por Gabriel Muller, ex-assistente de direção do programa "Lady Night", exibido pelo Multishow. Em nota enviada ao portal Metrópoles, a emissora afirmou desconhecer os fatos relatados pelo ex-funcionário. Gabriel utilizou as redes sociais para criticar a apresentadora e detalhar experiências negativas nos bastidores.

Segundo a jornalista Fábia Oliveira, a emissora afirmou em nota: "A Globo desconhece os fatos relatados no post”.

Entenda o caso

Gabriel Muller, que trabalhou na produção do programa, acusou Tatá de manter uma relação ruim com a equipe e descreveu os bastidores do programa como "seis temporadas de horror".

Na publicação feita no Instagram, o ex-assistente de direção escreveu: "Vai e não volte nunca mais, 2024! Assim como o 'Lady NighT' e a Tatá na minha vida. Seis temporadas de horror. A última temporada [foi] a pior, sendo acusado por algo que não fiz, ficando desempregado”.

O ex-assistente também destacou que a equipe do "Lady Night" é contratada por temporada, sendo dispensada ao término das gravações, o que, segundo ele, contradiz informações sobre uma demissão formal. Na publicação, Gabriel relatou episódios de assédio e afirmou que muitos profissionais que trabalharam no programa enfrentaram problemas com Tatá.

"São incontáveis os assédios que, toda temporada, a equipe passa. Tenho vergonha de ter ficado tantos anos em um lugar desses", afirma o ex-funcionário.

Gabriel revelou ainda que está em terapia para lidar com as consequências emocionais das experiências vividas no trabalho. Ele classificou as situações como "absurdas" e disse sentir vergonha por ter permanecido no programa por tanto tempo.

Tatá Werneck e o grupo Globo ainda não comentaram diretamente as novas alegações feitas pelo ex-assistente.