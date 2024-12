Reprodução/Instagram Andressa Urach e o filho

Andressa Urach celebrou nas redes sociais a entrada do filho, Arthur Urach , de 19 anos, no universo de criação de conteúdo adulto. Arthur, que já trabalhava nos bastidores como produtor dos vídeos comercializados por Andressa, agora decidiu trilhar o próprio caminho em uma plataforma, conhecida por abrigar conteúdos de teor erótico.

No Instagram, Andressa compartilhou uma postagem com o filho e comemorou a novidade: "Bem-vindo ao meu mundo, meu filho!". O jovem afirmou que a decisão de ingressar na plataforma foi pensada como um passo em direção à independência financeira e à construção de sua própria trajetória.

"Quero despertar a curiosidade do público. Ainda não vou revelar se serão só fotos ou também vídeos, mas prometo impacto", declarou ele. Andressa se mostrou entusiasmada com a decisão de Arthur, destacando o apoio incondicional que oferece ao filho.





"Eu sempre incentivei o Arthur a criar um perfil. Agora que ele decidiu seguir esse caminho, acredito que será maravilhoso para sua liberdade financeira. Ele já tem toda a sabedoria que precisa para andar com as próprias pernas," comentou.

A ex-modelo e criadora de conteúdo também reconheceu a contribuição de Arthur em sua própria jornada no mercado adulto. Em apenas um ano, Andressa alcançou um faturamento superior a R$ 6 milhões com os conteúdos. "Sou grata ao Arthur, porque esse resultado também é fruto do trabalho dele nos bastidores," disse.

A entrada de Arthur no mercado de conteúdo adulto gerou repercussão na internet, dividindo opiniões entre os internautas. Enquanto alguns criticaram a escolha e o envolvimento da mãe no incentivo à carreira do filho, outros defenderam a decisão como um ato de autonomia e apoio familiar. Arthur, por sua vez, reforçou que a decisão é exclusivamente sua e que está preparado para os desafios dessa nova etapa. "Esse é o meu momento de caminhar sozinho," afirmou o jovem.