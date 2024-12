Reprodução Andressa Urach impõe regras para novo namorado ator pornô: "É melhor assim"

Andressa Urach, de 37 anos, estabeleceu regras para o novo relacionamento com Cassiano França, ator pornô conhecido como Kylian Cria. Em publicações no Instagram, ela revelou que os dois não vão gravar conteúdos de sexo explícito juntos — nem em grupo — devido ao ciúme que sentem. Além disso, determinou condições para as mulheres que desejarem filmar cenas com ele.

"Eu e @kyliancria vamos continuar trabalhando com conteúdo adulto. Mas não vamos fazer ménage! Cada um vai gravar independente um do outro, não vamos gravar juntos como casal. Penso que o que os olhos não veem, o coração não sente... eu sou ciumenta, e ele também, então é melhor assim", explicou Andressa nos Stories.

A atriz também detalhou as exigências para mulheres que desejarem fazer parceria com o novo namorado. "Quem quiser gravar com o meu amor @kyliancria, está autorizada, é só chamar ele no direct e agendar. A gravação é com preservativo sempre! E tem que ter todos os exames negativos. Os exames: HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C, Neisseria Gonorrhoeae, Clamídia. E não tem essa de conhecer antes e bla, bla, bla, querer que o papo dure. É profissional, apenas. Que fique claro."

Andressa ainda destacou que o profissionalismo deve prevalecer durante as filmagens. "E a criadora que for gravar com ele vai pagar metade da locação, ok? Que meu namorado não é peguete de ninguém! Ele é ator. Então sejam profissionais! E respeito nas conversas e nas gravações", concluiu.