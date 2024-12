Reprodução/Instagram Juninho

Juninho , ex-participante do BBB, entrou para a lista dos perfis mais bem-sucedidos do Privacy em 2024, alcançando a 2ª posição, logo atrás de Nizam, outro ex-BBB. A ascensão do criador de conteúdo adulto acontece após um período turbulento, no qual precisou retornar a antiga profissão como motoboy, depois de se decepcionar com as expectativas de publicidade após o reality show.

A mudança para o conteúdo adulto aconteceu em agosto, quando Juninho atendeu ao pedido dos fãs e decidiu compartilhar mais sobre a intimidade. Em entrevista para a Contigo, ele confessou não se arrepender da decisão e ressaltou os benefícios financeiros que ela trouxe, permitindo-lhe quitar a casa em reforma em apenas alguns meses. “Graças a Deus as contas estão pagas e pude até acabar a obra da minha casa", comemorou.





Com planos para 2025, Juninho afirma que seguirá investindo na criação de conteúdo e promete sempre entregar um bom trabalho. “Estou alimentando aspirações, sempre exercitando o tesão, cada momento é momento, vamos ver o que vai vir por aí!”, disse ele.

Discreto sobre os ganhos, Juninho preferiu não divulgar valores, mas afirmou que agora consegue dar uma vida melhor para a família. "Não passo mais perrengue, consigo dar uma estrutura melhor pra mim, pra minha filha e para minha mãe", finalizou.