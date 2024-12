Reprodução/Netflix Severina Tenório, participante da primeira temporada do reality "Ilhados com a Sogra"





Severina Tenório , participante de Ilhados com a Sogra , reality da Netflix, emocionou-se ao abrir o coração nesta quarta-feira (11) ao compartilhar os desafios que enfrentou desde sua participação no programa, que não saiu como o esperado.

Em entrevista exclusiva ao Hugo Gloss, Severina revelou que, mesmo após a "fama" temporária, perdeu seus empregos e atualmente vive em um abrigo. Além disso, ela ainda enfrenta uma dívida de R$ 10 mil de indenização com um produtor de elenco do programa.

Com o convite para Ilhados com a Sogra – já que, segundo ela, não se inscreveu, mas foi "descoberta" pelos produtores via Instagram de seu genro, Thyago Cesar – Severina precisou abrir mão de seu trabalho como diarista para atender às exigências de sigilo das gravações.

Ela relatou que informou aos empregadores que faria uma viagem sem previsão de retorno, mas ao retornar, descobriu que já haviam contratado outra pessoa em seu lugar. Severina contou que um produtor prometeu suporte e uma melhoria de vida com a participação no programa, porém, não recebeu ajuda após o fim das gravações.

"Eu falei: Lembra do que você me prometeu? Ele respondeu: 'Calma, Seve, os planos não acontecem assim'. E eu disse: 'Só que eu não tenho mais faxina, não tenho emprego, ainda pago aluguel", revelou.

Ela segue dizendo: "Você acha que eu vou ficar como?'. Ele me disse: 'Você cobra muito'. E eu respondi: 'Eu não cobro, eu estou sem saber como vai ficar a minha vida financeira, porque eu deixei meus trabalhos, eram sem registros, e agora estou sem remuneração e sem saber o que fazer'”, desabafou.

Severina revelou que recebeu um cachê de R$ 3 mil reais pela participação, mas, apesar de ter conseguido realizar algumas publicidades após o programa, o dinheiro rapidamente se esgotou. Ela afirmou que não recebeu mais suporte da produção desde então.

"Sem saber o que fazer, eu fui para o interior do Rio de Janeiro e vivi trabalhando por comida e abrigo. Isso é muito pouco para sobreviver. Eu decidi voltar para São Paulo, e nesse meio-tempo, eu tive algumas complicações com o Thyago. Ele nunca foi a pessoa que disse ser", contou Severina.

Morando atualmente em um abrigo em São Paulo , Severina também relatou ter enfrentado momentos difíceis após deixar a casa de uma pessoa que a acolheu. "Fui morar nas ruas, procurei um abrigo e agora estou aqui. Estou sendo voluntária do próprio abrigo. Já fiz minha carteirinha com meu nome completo. Quando eu vim para São Paulo, fui acolhida por alguém nos primeiros dias, mas a casa já estava cheia, e a pessoa pediu para que eu saísse", explicou.

Compositora, Severina também revelou que escreveu canções para artistas como Ivete Sangalo, Emicida e Alcione, e que busca mais visibilidade para que sua carreira possa prosperar. "Estou desempregada e sem renda. Eu quero que alguém me ajude, que eu tenha mais visibilidade para sair dessa situação. Tem gente que vive em abrigo há dois anos. Eu vou viver assim também? Eu quero um trabalho, ser reconhecida, e ajuda. Estou clamando por socorro", finalizou.