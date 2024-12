Divulgação Mariah Carey

A icônica Mariah Carey , conhecida como a "Rainha do Natal", será a grande estrela da abertura especial dos jogos de Natal da NFL na Netflix, no próximo dia 25 de dezembro. A cantora, que também é a artista feminina mais vendida de todos os tempos, promete trazer sua magia natalina para as telas ao apresentar seu clássico atemporal, "All I Want For Christmas Is You".

A apresentação especial será exibida antes dos dois jogos marcados para o dia de Natal. O primeiro confronto colocará os Kansas City Chiefs, atuais campeões do Super Bowl, contra os Pittsburgh Steelers, às 15h (horário de Brasília). Já o segundo jogo será entre Baltimore Ravens e Houston Texans, às 18h30.

Este ano marca o 30º aniversário do álbum Merry Christmas e do lendário single "All I Want For Christmas Is You". A celebração incluiu produtos comemorativos e mais um marco histórico: a certificação 16x Platina pela RIAA, tornando o single o mais certificado da história por uma artista feminina.