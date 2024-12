Reprodução: Instagram Carmo Dalla Vecchia e Adriano da Silva Falcão

Carmo Dalla Vecchia expôs ter uma boa relação com o ex , Adriano da Silva Falcão, em uma publicação feita na última quarta-feira (11). O ator revelou que já foi casado antes de oficializar 2006 a relação com o autor João Emanuel Carneiro , com quem ele tem um filho.

"E quando seu melhor amigo é seu ex? Já passaram por isso? Nunca nos separamos, faz 31 anos. Fomos colegas de aula 5 anos antes de nos casarmos", contou o artista. "Você sempre melhor aluno e eu meio perdido e com um péssimo corte de cabelo", brincou.

O artista, então, entrou em detalhes da convivência que tem com o arquiteto. "Somos rotina e aconchego na vida um do outro. Somos conforto e conhecimento", disse Dalla Vecchia. Ele ainda comemorou a aproximação do ex com seu filho, Pedro Rafael.

"Sinto meu filho meio teu filho e tua mãe meio a avó, porque afinal tão poucos de nós tiveram a chance de ser quem são", desabafou. "Fizemos parte da leva que dormia junto em camas de solteiro quese juntavam à noite. Tínhamls certeza de ser únicos. Porque quando casamos, em casa éramos apenas amigos, mesmo dormindo todos os dias da semana colados", complementou.

O ator é casado com João Manuel Carneiro desde 2006 e, em 2019, eles tiveram um filho juntos.