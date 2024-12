Reprodução: Instagram Silvia Abravanel e Gustavo Moura

Silvia Abravanel detalhou o patrimônio que possui e contou detalhes sobre relacionamento com Gustavo Moura , seu noivo. Durante participação no Programa Silvio Santos , no último domingo (8), a filha do apresentador falou do acordo com ele.



Ao ser questionada sobre a vida financeira, ela disse: "Estou com fazendas, criação de cavalo, aras. Nada a ver com o Grupo Silvio Santos. Tudo meu e do Gustavo", iniciou ela ao falar de sua independência financeira em relação à família.

Quando perguntada do relacionamento com o sertanejo, a apresentadora explicou: "Falei para o Gustavo: 'eu não sou sua empresária, sou sua mulher' Você tem sua carreira aí musical com o seu irmão", explicou.

A filha de Silvio Santos e o músico, que tem uma carreira no sertanejo com o irmão Rafael, se conheceram em 2022 quando a comunicadora postou um stories ouvindo uma canção do performer. O casamento dos dois está previsto para acontecer em 2025.