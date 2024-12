Reprodução/Instagram Raquel e Davi Britto

Vizinhos de Davi Brito deram detalhes de como tem sido morar com o campeão do BBB 24. De acordo com o Portal Leo Dias, que recebeu informações de fontes, o barulho causado pelo influenciador tem incomodado os outros moradores do condomínio.

“Ele bota músicas de baixo calão em altíssimo volume. Uma caixa de som enorme”, disparou uma das pessoas em anonimato. Ainda segundo o portal, os inquilinos apenas descobriram que o ex-reality estava no local devido ao alto som.

Após a publicação da matéria, Raquel Brito não gostou das opiniões dos vizinhos: "Não consigo, som dentro do horário, na área permitida, quer dizer que agora temos que ouvir músicas clássicas? É isso, gostamos de pagode!", iniciou ela.

Por que esse infeliz, não filma as bandas que tocam no condomínio, as festas que tem no condomínio, que também chegam no mesma altura?", indagou."Por que será? O infeliz só filmou a gente nosso dia. O condomínio é pago. a gente só desce para essa piscina uma vez na vida. Vão viver, infelizes", acrescentou a influenciadora.

