Reprodução/Instagram Davi Brito

O influenciador digital e vencedor do Big Brother Brasil 24, Davi Brito , está aproveitando ao máximo a visita a Dubai, nos Emirados Árabes. Acompanhado pela irmã, Raquel Brito , ele tem compartilhado registros da viagem nas redes sociais.

No perfil no Instagram, Davi publicou um álbum de fotos dos primeiros dias no destino. Nas imagens, o ex-BBB aparece sorridente enquanto explora pontos turísticos icônicos da região. Na legenda de uma das postagens, escrita em árabe, ele expressou sua gratidão pela oportunidade: "Obrigado, senhor, por esta rica oportunidade de aprender sobre outra cultura diferente. Sem palavras."





Esta não é a primeira experiência internacional de Davi em 2024. Recentemente, ele realizou o sonho de conhecer o Chile, onde visitou diversos pontos turísticos ao lado da irmã e de um guia local. Nas redes sociais, descreveu a viagem como "inesquecível" e elogiou a hospitalidade chilena.

Apesar da empolgação, a viagem a Dubai será curta. Segundo informações do portal LeoDias, Raquel Brito deverá retornar ao Brasil em breve para participar da festa final da 16ª edição de A Fazenda, da Record TV. Ela, que foi desclassificada do reality por questões médicas, estará presente no evento que reúne todos os participantes da temporada ao lado dos finalistas.