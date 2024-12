Reprodução: Globoplay Claudio Torres

Recentemente, Claudio Torres apareceu na mídia com o T ributo - Fernanda Montenegro , programa do Globoplay em homenagem à atriz. Na atração, ele falou a respeito da relação que possui com a mãe. Mas, para aqueles que não o conhecem, o artista possui uma vasta carreira como diretor . Saiba abaixo detalhes do cineasta.



Com 62 anos, o irmão de Fernanda Torres é o filho mais velho da veterana. Ele possui um Emmy Internacional pelo seu trabalho em A Mulher Invisível , série estrelada por Selton Mello e Luana Piovani. A obra contou com duas temporadas e venceu a categoria de Melhor Série de Comédia.

Além disso, ele também comandou o longa-metragem que originou o produto televisivo. Entre os filmes que marcam a sua carreira, estão O Homem do Futuro (2011), estrelado por Wagner Moura, Redentor (2004) e A Mulher do Meu Amigo (2008).

Em Redentor, a família participou juntamente ao artista: Fernando Torres, pai do diretor, participou como um dos personagens da trama, assim como sua mãe, que interpretou Dona Isaura. No roteiro, Fernanda Torres ajudou o irmão a criar o texto que deu corpo à obra audiovisual.