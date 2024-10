Reprodução Fernanda Torres e Fernanda Montenegro

Fernanda Torres, de 59 anos, e o irmão Claudio Torres, de 62, abriram o coração sobre a ausência da mãe, Fernanda Montenegro, durante a infância deles. No Tributo em homenagem à veterana, que completou 95 anos nesta quarta-feira (16), os herdeiros relembraram a trajetória da matriarca dedicada à dramaturgia.

No trecho divulgado pelo Gshow, Fernanda e Claudio Torres resgataram a infância longe dos pais devido ao trabalho. A dupla é fruto da união de Fernanda Montenegro com o também ator Fernando Torres, que morreu em 2008.

"Eles nunca pararam de trabalhar, com a gente nascendo. Até porque não podiam, não tinham dinheiro para parar de trabalhar assim. Minha mãe, acho que ela voltou para o palco três meses depois de a gente nascer, porque aquilo era a vida deles, era a sobrevivência dos dois", relembrou a filha.

No relato, Fernanda aponta que o período da década de 60 demandava muita dedicação de quem trabalhava nos palcos. "É uma devoção ao teatro, uma coisa doida", refletiu.

Essa condição fez com que a mãe e o pai aproveitassem poucos momentos da juventude dos filhos. "Eu lembro que tinha coisas que eram importantes para mim que a mamãe nem sabia, porque não faziam parte do vocabulário dela", relembrou Fernanda.

Claudio Torres também teve que lidar com os pais afastados devido ao trabalho nos teatros. "A minha relação com a profissão da minha mãe e do meu pai, quando éramos crianças, tinha um mistério. Ou seja, era bom ir ao teatro, ir na coxia; meu pai me levou a uns sets de filme que ele fez muito cedo."

"Mas, no fundo, eu não gostava muito do que eles faziam, porque me roubava muito dos fins de semana. Eles estavam sempre trabalhando nas noites de sábado e domingo, e eu sentia que tinha algo estranho lá", acrescentou.

Assim como Fernanda Torres, Claudio também seguiu a influência artística da família; no entanto, ele atua nos bastidores como diretor e roteirista de cinema.

"Uma família de artistas. Ninguém escapou. É uma espécie de condenação isso nessa família", comentou Fernanda Torres.

Fernanda Montenegro confirma ausência

Após ouvir o depoimento dos herdeiros, a atriz veterana fez mea culpa e confirmou que precisou sacrificar a convivência familiar para garantir o sustento da casa.

"Eu entendo. Meus filhos passaram pela carência de pai e mãe juntos, porque a gente tinha que buscar a comida para dar a eles", refletiu. "Uma coisa que me socorre disso tudo é que meus filhos vieram para a mesma área. É uma vocação que veio com eles e que eles aceitaram."

A filha, Fernanda Torres, avalia que a dedicação dos pais ao teatro a aproximou da arte. "Tem o prato de comida, a sobrevivência, tem tudo isso. E acho que vocês partiram para uma independência artística que nos ensinou muito, a mim e ao Cláudio. Mas acho que eu acabei no teatro para ficar com vocês."

