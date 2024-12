Reprodução/Instagram/TV Globo A apresentadora tranquilizou os seguidores nas redes sociais





Tatá Werneck atualizou os fãs sobre sua recuperação após um procedimento cirúrgico, por meio de publicações nas redes sociais nesta terça-feira (10). "Pessoal, eu tô em casa, tô aqui de repouso. Estou repleta de sono, quatro quilos acima", comentou.





A atriz passou pela cirurgia na última segunda-feira (9), em São Paulo, mas preferiu não revelar detalhes sobre o procedimento. Nos stories, aproveitou para pedir votos no concurso Melhores do Ano, no qual concorre na categoria Humor. A premiação será exibida neste domingo (15), no programa Domingão com Huck.

Na segunda-feira (9), Tatá também compartilhou uma foto ao lado da cardiologista Ludhmila Hajjar, agradecendo à equipe médica do hospital Rede D’Or Vila Nova Star , localizado na zona sul de São Paulo.

Apesar de Ludhmila não ter realizado a cirurgia, a apresentadora explicou que a médica esteve presente para apoiá-la. "A doutora Ludhmila não me operou, ela estava acompanhando a cirurgia porque eu sou uma pessoa complicada. Tenho muito medo de anestesia. Para ter uma noção, quando uma pessoa vai me furar para glicose, eu mesma pego e me furo. Sou bem medrosa mesmo" , disse Tatá.

Ela revelou que a cirurgia já estava programada há algum tempo, mas só conseguiu realizá-la agora devido à sua agenda. "Está tudo bem. Estava com essa cirurgia marcada há muito tempo, mas não tinha tempo de folga e recuperação. A princípio, seriam dois dias de recuperação, mas fiquei com medo de operar antes e não conseguir fazer o prêmio [Multishow] ", explicou.

Sem entrar em detalhes sobre o procedimento, Tatá tranquilizou os seguidores, garantindo que está bem. "Um pouco inchada de soro... Vou passar em Aparecida para agradecer" , finalizou.