A criadora de conteúdo adulto Andressa Urach, de 37 anos, compartilhou nas redes sociais que ousou em seu novo vídeo de amor intenso. Desta vez, a ex-Vice Miss Bumbum gravou com a também criadora de conteúdo adulto Juju Furacão, que está grávida.



A ex-participante da "A Fazenda 6" compartilhou a novidade nas redes sociais, com uma foto no feed do Instagram. Andressa aparece na imagem beijando sua barriga, que já parece estar em estágio avançado.

Na legenda, a influencer escreve: "Como mãe, sei que desejos na gestação é coisa séria… E como recusar o pedido da Juju Furacão, grávida de cinco meses, que sonhou em gravar comigo?".

A parceria, no entanto, gerou comentários divergentes. Uma seguidora escreveu: "Quando achei que não podia ficar pior, a bonita aparece com uma grávida agora". Outra opinou: "Disseram que o mundo ia acabar no ano 2000. Mas acho que é agora, em 2025!"