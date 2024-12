Instagram Adriana Bombom compartilhou o clique sensual no Instagram

A influenciadora digital Adriana Bombom deixou seus seguidores sedentos nesta quarta-feira (11) com a publicação que realizou em seu Instagram.



Em uma publicação no feed do Instagram, a ex-A Fazenda compartilhou uma foto em que aparece fazendo uma massagem, usando apenas um biquíni de bolinhas preto e branco, com a parte de baixo cavada. A influencer utiliza um óculos de lente clara e um lenço verde na cabeça.

Entretanto, uma coisa chamou atenção dos seguidores da musa: o abdômen trincado que Adriana possui.

Na legenda da publicação, a musa escreve: "Cuidar de você é um ato de amor-próprio. Viva, relaxe e se cuide!", marcando o local no Rio de Janeiro em que faz o procedimento estético.