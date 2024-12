Mayra Dugaich [object Object]





Valesca Popozuda surpreendeu ao revelar detalhes sobre sua vida sexual. Durante sua participação no podcast Louva a Deusa ela falou quanto tempo conseguiu ficar sem sexo.

"Eu fiquei um ano sem sexo. Eu falo e ninguém acredita, ficaram me zoando porque eu disse que ficou só eu e meus brinquedinhos", contou a cantora.





Valesca explicou que a escolha foi totalmente dela e que estava em paz com a situação. "Foi sobre isso, e tá tudo bem. Eu quis, foi uma escolha minha. Não estava no meu momento, não queria, não estava me fazendo falta. E olha que eu tenho um fogo, para vocês verem", brincou.

A funkeira ainda enfatizou que, quando está animada, nada a segura. "Se eu começo de manhã, eu não quero parar. Vai de manhã, aí a gente toma café, e se a gente ficar juntinho, grudadinho, é só descansar e voltar. Descansa e vai. Então, fiquei um ano, mas por vontade própria. Eu queria curtir aquele momento, e meus brinquedinhos estavam ali", completou, descontraída.