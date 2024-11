Reprodução: Instagram Raquel Brito

Após ser desclassificada de A Fazenda, Raquel Brito , influenciadora e irmã do ex-BBB Davi Brito , campeão do BBB 24, promete agitar novamente a mídia e o público com um retorno triunfal. A ex-peoa foi confirmada na tão esperada festa de encerramento do reality, que reúne eliminados e finalistas em uma celebração no interior de São Paulo. As informações foram divulgadas no portal Leo Dias.





Além do evento, Raquel Brito também voltará a ser vista nas telinhas. Ela fará parte do momento mais aguardado do programa: a revelação do vencedor que levará R$ 2 milhões para casa. Acompanhada de outros ex-participantes, Raquel estará no palco. Para além disso, ela participará de um programa comandado por Tom Cavalcante .

Raquel competirá por prêmios que podem chegar a R$ 300 mil ao lado de outros ex-participantes de reality shows, como Thomaz Costa e Rita Cadillac. As gravações, que ocorreram no Chile, marcaram a primeira viagem internacional da influenciadora. Em entrevista para o "Aquecendo o Feno", Raquel falou sobre a desclassificação de "A Fazenda", revelando a surpresa e o impacto emocional que a decisão causou: “Eu não sabia que não voltaria mais. Foi um choque”, disse ela.