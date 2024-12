Reprodução/Instagram Giovanna Lancellotti

Giovanna Lancellotti surpreendeu os seguidores no Instagram ao publicar uma sequência de fotos usando um top metalizado com transparência. A peça, que chama atenção pelo design diferenciado, é vazada e adornada com pingentes esverdeados, combinando sensualidade e sofisticação.

Nas imagens, a atriz esbanja confiança e estilo, apostando na transparência como destaque do visual. O look ousado não passou despercebido, gerando uma enxurrada de elogios nos comentários de sua postagem. "Musa", "Maravilhosa é pouco para você" e "Simplesmente perfeita" foram algumas das reações entusiasmadas de seus fãs.





O top metalizado, que alia modernidade e elegância, evidencia a personalidade fashionista de Giovanna, que frequentemente se destaca por suas escolhas de moda arrojadas. A atriz tem se tornado referência em tendências ao compartilhar visuais que transitam entre o glamouroso e o descolado.