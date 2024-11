Instagram/@gilancellotti 19/11/2024 Giovanna Lancellotti compartilha momentos românticos com o noivo Gabriel David





Giovanna Lancellotti compartilhou em suas redes sociais momentos românticos e descontraídos ao lado do noivo, Gabriel David . O casal, que está junto desde 2021, posou em um cenário natural e íntimo durante um feriado.

Entre cavalgadas, brincadeiras com seus cachorros e jogando cartas, as fotos transmitiram uma sensação de conexão profunda. Na legenda, Giovanna escreveu: “Era uma vez… Um feriado delicioso”.





Os seguidores reagiram com entusiasmo: "Que delícia de feriado!" , "Amei! Ligação total com a natureza", celebrando a felicidade do casal. O pedido de casamento aconteceu em março deste ano e o casamento está previsto para 2025.