Reprodução Instagram - 21.3.2024 Giovanna Lancellotti sofre queimadura de água-viva

Conhecida pelos papéis que interpretou em novelas, filmes e séries, Giovanna Lancellotti surpreendeu os internautas nesta quinta-feira (21), quando contou que havia sido queimada por uma água-viva.



A querimadura foi no pescoço. Por meio dos stories do Instagram, ela postou uma foto em que a região aparece avermelhada e escreveu: “Queimada pela água-viva tailandesa”.

Em outra publicação, já em pé, a artista brincou com a situação, alegando que, mesmo queimada, ainda estava se sentindo “linda”. “Queimada, porém linda”, debochou.



O momento aconteceu na Tailândia, local em que viaja ao lado do recém-noivo, Gabriel David. Ela foi pedida em casamento por ele durante a viagem na última sexta-feira (15).

Após ter sido demitida da Globo, Lancellotti fez vários trabalhos na Netflix. A franquia de comédia romântica “Ricos de Amor” é a de maior destaque, mas o último trabalho da atriz na plataforma foi o filme “O Lado Bom de Ser Traída”.

