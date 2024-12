Reprodução Instagram - 10.12.2024 Belo chega em cruzeiro

Belo, de 50 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (9) para mostrar aos fãs qual o modelito escolhido para ir ao "Belo em Alto Mar", um cruzeiro musical que tem o pagodeiro como atração principal. Na ocasião, ele chegou para o embarque trajado de marinheiro e com um veículo avaliado que pode chegar a valores de R$ 3,5 milhões.





Trata-se de um McLaren 720s, um dos modelos mais luxuosos da marca. O cruzeiro, que terminará na próxima quinta-feira (12), saiu do porto de Santos, no litoral de São Paulo. Na publicação que fez no Instagram, o cantor destacou o sentimento de "felicidade" que tem sentido com o novo projeto.





"Belo Em Alto Mar e seu Comandante! Eu mesmo, gente, que felicidade receber o Brasil inteiro no nosso Navio. Sejam muito bem-vindos a realização de mais um dos nossos sonhos!", celebrou ele na legenda da postagem feita no Instagram e que reuniu mais de 55 mil curtidas.

Belo completou 50 anos Reprodução Instagram - 10.12.2024 Belo trajado de marinheiro Reprodução Instagram - 10.12.2024 Belo com carro avaliado em mais de R$ 3 milhões Reprodução Instagram - 10.12.2024 Belo brindando Reprodução Instagram - 10.12.2024









Com 50 anos completados neste ano, Belo teve a trajetória pessoal e profissional recontada no documentário "Belo, Perto Demais da Luz", disponível no Globoplay. Dentre as revelações acerca da vida do músico, o término polêmico e conturbado com Gracyanne Barbosa foi o grande destaque da produção. Eles encerram o casamento em abril, em meio a supostas exposições de traição vindas de ambos os lados.