Reprodução/Instagram Belo e Gracyanne Barbosa

O documentário de Belo tem provocado debates intensos desde o lançamento, especialmente após declarações contundentes da ex-mulher, Gracyanne Barbosa , que acusou o cantor de "mentir compulsivamente". Durante entrevista ao podcast Podpah, Belo reagiu aos comentários, destacando uma postura reflexiva sobre como as mudanças nas relações influenciam os discursos.

"Meu documentário não é 'chapa branca'. Não fiz para me exaltar, mas para contar minha história, com todas as dores e conquistas. Os depoimentos presentes, inclusive os da minha ex, me fazem pensar: se fosse em outro momento, essa fala seria a mesma?", ponderou o artista.





Belo afirmou que as dinâmicas das relações afetam as percepções. "Quando você é meu amigo ou amor, sua fala é de um jeito. Mas, se há uma ruptura, a visão muda. Isso é natural em separações", explicou. "Sou muito grato tanto à Viviane [Araújo] quanto à Gracyanne. Mas é inegável que separações deixam mágoas. Muitas vezes, as lembranças ruins prevalecem sobre as boas".

Gracyanne Barbosa teve um papel marcante no documentário. Embora tenha feito elogios à personalidade cativante do cantor, também foi enfática ao apontar falhas, como uma suposta traição e mentiras. "Eu não queria ser dura, mas ele precisa cuidar da cabeça. Belo tem muitas qualidades, é uma pessoa encantadora, mas ainda precisa resolver essas questões. Quando alinhar isso ao talento que tem, poderá conquistar lugares inimagináveis, e é o que eu desejo a ele", declarou a musa fitness.