Reprodução: TikTok/Disney Jack Veal interpretou versão criança do personagem Loki

Jack Veal , conhecido por ter interpretado a versão criança do personagem Loki na série de mesmo nome, revelou que mora nas ruas . Em um vídeo publicado no TikTok, o ator da Marvel pediu ajuda aos fãs, relatou sofrer dificuldades financeiras e abuso da família.

“Sou um ator famoso, tenho 17 anos e estou sem-teto. Eu fui abusado em casa. Foi violência física e abuso emocional. [...] Não tenho para onde ir e preciso de ajuda", iniciou ele visivelmente assustado.

O artista explicou que está morando em um trailer com janelas quebradas. Além disso, o ator de The End of The Fucking World disse que chegou a entrar em contato com os serviços sociais para resolver sua situação.

"Serviços sociais e recusam a me ajudar. Apesar de eu ter dito a eles. Estou desesperado, tenho dormido na rua", afirmou. "Eu não tenho mais nada. Estou de joelhos implorando por isso. Para vocês compartilharem isso", pediu Veal.

É lamentável pensar que ele esteja passando por isso. Jack Veal, que deu vida ao Kid Loki na série Loki, publicou um vídeo revelando estar desabrigado após sofrer abusos físicos e emocionais por parte de seus pais. Sua situação futura, porém, é incerta. As autoridades locais do Reino Unido não emitiram comunicados e nem os responsáveis legais por Veal se manifestaram publicamente até agora.