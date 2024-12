Reprodução: GNT João Vicente de Castro

João Vicente de Castro desabafou após uma conversa sobre shifting, prática que garante o "transporte" da mente de uma pessoa para um lugar desejado. Durante o Papo de Segunda , ainda nessa conversa, o ator disse que tem "fetiche" de ter uma família e explicou o motivo.



Na atração, uma imagem do artista com uma mulher e uma criança foi mostrada aos demais apresentadores: "É uma família do futuro, em um Natal do futuro, em um lugar isolado. Eu namorava uma menina, há um ano, e teve um dia que estava frio, pedimos comida, ela tinha uma cachorrinha… Senti um cheiro de família se criando ali. Isso me deu um nó na garganta!", confessou.

O artista, então, entrou em detalhes do desejo de ter uma família: "Eu tenho uma família muito desorganizada, minha família direta, então eu tenho fetiche de criar uma família. Não que eu faça muita coisa para que isso aconteça e isso também por problemas gerados por essa família desorganizada, sem querer me eximir da culpa, que tenho também".

No entanto, ele descartou a possibilidade da vontade acontecer: "Me emociona essa ideia de um Natal bem careta, com uma família bem careta, no sentido de ter presentes, com problemas comuns, que é uma coisa que não sei se vou experimentar, sinceramente, mas uma idealização de felicidade, que vai um pouco contra com o que eu experienciei até hoje", finalizou.