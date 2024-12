Reprodução/Instagram Suposta affair de Belo

O cantor Belo , de 51 anos, está à frente de um cruzeiro temático que navega entre São Paulo e Rio de Janeiro, mas o evento ganhou um novo destaque após a presença da influenciadora Rayane Figliuzzi , de 26 anos. Apontada como affair do artista, ela chegou ao navio de helicóptero nesta terça-feira (10) e já desfruta de todos os luxos na área mais exclusiva do cruzeiro, o Yacht Club. As informações são de Fábia Oliveira, colunista do Metrópoles.

A influenciadora, que soma mais de 128 mil seguidores na conta principal no Instagram, compartilhou momentos do embarque nos stories, incluindo cliques do café da manhã e dos bastidores de um ensaio fotográfico a bordo. Além disso, ela aproveitou a ocasião para promover seu perfil fechado nas redes sociais, onde cobra R$ 19,90 por assinante para mostrar detalhes da rotina.

Segundo fontes próximas da colunista, Rayane e Belo estariam juntos há meses, e o cantor teria deslocado parte da equipe para garantir o máximo conforto e exclusividade à influenciadora durante o cruzeiro. Membros da produção do evento chegaram a apelidá-la de "primeira-dama" do artista. Procurada pela imprensa, a assessoria do cantor e de Rayane não se pronunciou sobre os rumores. Belo, que se separou de Gracyanne Barbosa no início do ano, já havia afirmado anteriormente que está solteiro, mas "conhecendo novas pessoas".